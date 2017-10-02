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В Забайкалье открыли первый в России памятник Иосифу Кобзону

Общество
2 октября, 4:17 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 2, октября. /ТАСС

Бюст народному артисту СССР установили на Аллее Героев в поселке Агинское

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ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Первый в России памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края, интересы которого певец уже 20 лет представляет в Госдуме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

"На Аллее Героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа", - сказали в пресс-службе.

По словам члена Совета Федерации Баира Жамсуева, Агинский Бурятский округ гордится тем, что только с начала 1990-х годов сразу несколько его уроженцев получили звания Героев России и Героев Труда РФ. Он отметил и особую роль, которую сыграл в развитии региона Иосиф Кобзон.

"В этом году ровно 20 лет с того дня, когда Иосиф Давыдович стал депутатом Государственной Думы от Агинского округа. Все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он - нашей агинской землей", - добавил Жамсуев.

Ранее сообщалось, что на изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделило 3,3 млн рублей. Это первый памятник Иосифу Кобзону в России. В 2003 году памятник певцу был установлен в Донецке, его открытие приурочили к Дню города и 66-летию народного артиста СССР, который родился в Донецкой области.

С 1997 по 2007 год Кобзон представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ. С 2007-го является депутатом Госдумы от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края.

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