Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила в связи с экономическими трудностями полеты, пострадали 110 тыс. находящихся за рубежом пассажиров, отменено также 300 тыс. бронирований. Об этом объявило в понедельник Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

"Мы, к сожалению, должны объявить, что компания приостанавливает полеты", - приводит агентство Reuters заявление Monarch Airlines.

"Это крупнейшая британская авиакомпания, когда-либо оказывавшаяся под внешним управлением", - отметили в Управлении гражданской авиации. По его информации, британское правительство обратилось с просьбой к ведомству зафрахтовать более 30 самолетов для перевозки авиапассажиров на родину.

Согласно заявлению министерства транспорта и МИД, власти Великобритании начали крупнейшую в мирное время операцию с целью возвращения пострадавших пассажиров на Британские острова.