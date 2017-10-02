Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила в связи с экономическими трудностями полеты, пострадали 110 тыс. находящихся за рубежом пассажиров, отменено также 300 тыс. бронирований. Об этом объявило в понедельник Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.
"Мы, к сожалению, должны объявить, что компания приостанавливает полеты", - приводит агентство Reuters заявление Monarch Airlines.
"Это крупнейшая британская авиакомпания, когда-либо оказывавшаяся под внешним управлением", - отметили в Управлении гражданской авиации. По его информации, британское правительство обратилось с просьбой к ведомству зафрахтовать более 30 самолетов для перевозки авиапассажиров на родину.
Согласно заявлению министерства транспорта и МИД, власти Великобритании начали крупнейшую в мирное время операцию с целью возвращения пострадавших пассажиров на Британские острова.