Горнолыжных инструкторов обяжут получать профобразование

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Горнолыжные инструкторы должны проходить специальную подготовку и сертификацию, без которой их не будут допускать к работе, считают в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. По мнению депутатов, предложивших в июле 2017 года внести соответствующие поправки в закон, сегодня подзаработать в качестве инструктора может любой житель горных регионов России, и именно обучение и катание с дилетантами становится причиной несчастных случаев.

Опрошенные ТАСС представители профильных региональных министерств, горнолыжных курортов страны и профессиональные инструкторы рассказали, какую подготовку им приходилось и приходится проходить, необходимо ли введение сертификации и действительно ли так опасно для туристов катание с инструкторами-любителями.

Поручение проработать и утвердить единые профессиональные стандарты инструкторов-проводников по горнолыжному туризму на подготовленных склонах дал премьер-министр Дмитрий Медведев 10 марта по итогам правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Инициатива депутатов Госдумы

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи летом предложил внести изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". "Необходимость принятия данного законопроекта обусловлена сложившейся на данный момент ситуацией на российских горнолыжных курортах и горнолыжных трассах искусственного происхождения, когда услуги по обучению катанию на горных лыжах предоставляют люди, не обладающие специальными умениями и навыками для этого вида деятельности. Многие из них никак не связаны с владельцем горнолыжной трассы, на которой предлагают свои услуги, не обладают должными знаниями по безопасности поведения на склонах или пренебрегают ими", — рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

По его мнению, услуги неофициальных горнолыжных инструкторов сегодня никем не контролируются, соответственно, курорты, на которых они работают, несут значительные репутационные риски и, главное, не обеспечивается должным образом безопасность отдыхающих на горнолыжных склонах. "В результате туристы и посетители горнолыжных трасс получают травмы, создаются опасные ситуации на склонах, нарушаются правила поведения, установленные на курорте. При этом ответственность за возникновение таких ситуаций и травм приходится нести, как правило, владельцу горнолыжной трассы", — пояснил он.

Суть предлагаемых комитетом поправок заключается в введении обязательной для инструкторов сертификации, пройти которую они смогут только после специальной подготовки в специализированных центрах, прошедших аттестацию. Контролировать эти центры предлагается саморегулируемым организациям, которые уже работают в сфере горнолыжного отдыха.

"На наш взгляд, программы подготовки инструкторов, программы обучения туристов, требования к аттестации центров подготовки необходимо утверждать федеральным министерствам. Мы предполагаем, что в их число войдут специализированные экзамены: правила безопасности на горнолыжных склонах, методика обучения и так далее", — пояснил Кривоносов.

Сертификаты будут лишними

Ряд экспертов в отрасли считают, что требования к инструкторам сегодня и без введения дополнительной сертификации довольно жесткие. Например, руководитель горнолыжного комплекса Свердловской области "Гора Белая" Александр Зотов напомнил, что с 1 января 2017 года уже введен новый ГОСТ для горнолыжных курортов. В новом стандарте прописаны, в том числе, и требования к набору инструкторов.

"Инструкторы должны быть обучены, иметь категории по сноуборду и горнолыжному спорту. Обучает их Национальная лига инструкторов (НЛИ), она проводит выездные семинары, в том числе, и на горе Белой. Обучение ребенка неподготовленными инструкторами чревато травмами, и, кроме того, ребенок будет обучен неправильно. У нас инструкторы должны иметь сертификат НЛИ", — сказал он.

"На мой взгляд и взгляд коллег, такая сертификация не носит острой необходимости. Скорее всего, она позволит лишь создать условия, в которых на курортах смогут работать только официальные инструкторы, а остальным можно будет блокировать ски-пассы, ссылаясь на законопроект. Навряд ли сертификация станет той самой отправной точкой, которая повысит качество инструкторского состава, конкуренция на рынке давно уже это сделала", — отметил руководитель сочинской службы инструкторов и гидов Tirol Club Сергей Деркач.

Он пояснил, что все школы инструкторов, работающие сегодня, заинтересованы в высоком профессионализме кадров, которые готовят. "Любая нормальная школа заинтересована в высоком профессионализме своих инструкторов и давно набирает инструкторов, опираясь на сертификаты НЛИ <…> Также есть ВАГИ (Всероссийская ассоциация горнолыжных инструкторов — прим. ТАСС) - тоже очень авторитетная. Мы принимаем инструкторов с такими удостоверениями и проводим два внутренних экзамена, независимо от наличия корочек", — рассказал Деркач.

"Тут еще такой момент - если введут сертификацию, и начнут это дело контролировать - как быть с тем что кто-то приехал с друзьями или родственниками и учит их бесплатно <…> В этом году был случай - из их группы молодой человек, хорошо катающийся, решил бесплатно помочь девушке, которая не могла себе позволить инструктора освоить сноуборд. Во время обучения к нему подъехали сотрудники курорта и заявили, что он не имеет права заниматься обучением на курорте: получается, ехать рядом и подсказывать можно, а ехать и придерживать за руку - нельзя", — рассказал, в свою очередь, редактор портала FUN Sochi (интерактивный сайт для горнолыжников, приезжающих в Красную Поляну) Денис Меркушев, отметив, что "очень сложно тут не перегнуть палку в желании оградить гостей от неквалифицированных инструкторов".

Сертификация против инструкторов-любителей

Однако предложение комитета Госдумы уже нашло поддержку в ряде регионов. Например, одобряют его в Пермском крае. Как рассказал ТАСС главный инструктор Туристического центра "Губаха" Сергей Вотинов, сертификация инструкторов по горным лыжам и сноуборду - это "очень нужная и давно назревшая тема".

"В процессе профессиональной подготовки на курсах инструкторы проходят курс лекций, затрагивающий более десяти тем. В конце курсов в течение девяти дней проходит сдача экзаменов: теория, методика, техника - по статистике, 50% не сдают. Инструкторы, не знающие этого, учат людей, как придется: где-то что-то увидел, где-то что-то прочитал, и не отвечают за последствия - несчастные случаи и неправильное освоение техники катания", — отметил главный инструктор "Губаха".

По словам директора горнолыжного курорта "Большой вудъявр" (Мурманская область) Александра Лаппы, сейчас основанная проблема - это "черные" инструкторы, которые работают на склонах и поправки, инициированные в Госдуме, должны быть направлены на решение этого вопроса. "Они (инструкторы — прим. ТАСС) приходят на горнолыжный склон под видом туристов, арендуют оборудование, и начинают обучать группы отдыхающих, которых заранее находят через интернет или по другим каналам - о безопасности в данном случае речи не идет. При работе с такими инструкторами отдыхающий все риски берет на себя", — сказал он. Лаппы отметил, что на данный момент у администраций горнолыжных комплексов нет никаких полномочий отрегулировать данный вопрос.

"Поймать человека за неправомерную коммерческую деятельность крайне сложно. Для этого нужно привлекать полицейских, понятых, полиция заниматься этим точно не будет из-за загруженности. Получается, что на комплексе работают инструкторы непонятной квалификации, так как администрация не может их контролировать", — пояснил собеседник агентства.

По словам Лаппы, в новом законе должно быть прописано, что инструктор должен обязательно работать в службе горнолыжного комплекса. "Но и в этом вопросе не обойтись без исключений. Как быть с инструкторами, которые, например, работают в Москве, клиенты приглашают их на недельный выезд в другие регионы страны или за границу. Часто турист едет целенаправленно со своим инструктором на отдых", — уточнил он.

Меркушев, в свою очередь, добавил, что на сочинском рынке услуг гидов-инструкторов работает порядка 1 тыс. человек, и лишь половина из них ставит на лыжи официально.

Дополнительная подготовка и спецшколы

Руководитель горнолыжного комплекса в Свердловской области Зотов отметил, что у "Горы Белой" есть договор с НЛИ, и на протяжении десяти лет горнолыжный комплекс набирает инструкторов с сертификатами. "Сейчас у нас около 20 инструкторов, их состав ежегодно меняется. В этом году мы планируем провести дополнительное обучение - Нижнетагильский педагогический институт готовит дополнительно программу обучения инструкторов, они получат еще образование. В основном это техника безопасности, новые навыки по горнолыжному спорту и сноуборду, например, работа с новым оборудованием", — уточнил собеседник агентства.

Внимание подготовке инструкторов уделяют и на курортах Северного Кавказа. В апреле 2017 года НЛИ при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа" провела курсы подготовки инструкторов категорий "С" и "В" по сноуборду и горным лыжам, а также "Альпинкурс" у подножия Эльбруса впервые за 15 лет.

Туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Курсы категории "С" рассчитаны на подготовку инструкторов начальной ступени, которые работают с горнолыжниками и сноубордистами на трассах "зеленого" и "синего" уровней сложности. Слушателей курсов категории "В" готовят для проведения инструктажа на трассах "зеленой", "синей" и "красной" категорий сложности.

"Альпинкурс" проводился в Приэльбрусье в 2016 году и стал первым обучающим курсом такого рода в России. Он предусматривает специализированное обучение мастеров горнолыжного спорта и сноуборда, готовых работать с клиентами в горных условиях на подготовленных и неподготовленных трассах. Программа курса направлена на выработку навыков ориентирования и прокладки маршрута, ведения группы по маршруту, оценки и прогнозирования лавинной опасности, организации и проведения поисково- спасательных работ, использования альпинистского снаряжения.

"Есть специальные горнолыжные школы, где обучают инструкторов по горным лыжам и сноуборду. У нас в России есть несколько таких конкурирующих компаний, они каждый год организуют школу. Прошедшие обучение инструкторы принимаются на работу в горнолыжные комплексы, где осуществляют обучение катающихся. Школы выдают соответствующие удостоверения, что прошел курс, сдал зачеты и экзамены, и инструкторам присваивается квалификационное звание, в зависимости от выполнения требований", — рассказал о том, как ведется подготовка инструкторов сегодня тренер по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде в компании SNOW SPORT Виталий Логинов.