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"ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ к музыке в приложениях в фоновом режиме

Общество
2 октября, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Таким образом, бесплатное фоновое прослушивание музыки будет ограничено для пользователей до 60 минут в сутки и далее будет снижаться до 30 минут в сутки

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Входящие в Mail.ru Group "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ к прослушиванию музыки в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме. Об этом рассказали ТАСС в United Media Agency (UMA), выступающим посредником между Mail.ru Group и правообладателями.

"Согласно достигнутым договоренностям с ведущими музыкальными студиями, с октября 2017 года бесплатное фоновое прослушивание музыки в официальных мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мобильном приложении Boom будет ограничено для пользователей до 60 минут в сутки и далее будет снижаться до 30 минут в сутки", - сказали в UMA. Пользователь может снять это ограничение, оформив ежемесячную подписку, добавили там.

В UMA отметили, что "это беспрецедентный шаг со стороны правообладателей навстречу пользователям". "Другие музыкальные стриминговые сервисы были вынуждены полностью и одномоментно отключить фоновое прослушивание", - пояснили в компании.

Отношения с правообладателями

"Mail.Ru Group и United Media Agency совместно с лидирующими международными и российскими правообладателями музыкальной продукции продолжают работу над увеличением библиотеки аудиотреков и развитием музыкальных сервисов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", - добавили в UMA.

В июле 2016 года UMA и Mail.Ru Group подписали партнерские соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими правообладателями. До этого "ВКонтакте" судилась с Universal Music, Sony Music и Warner Music, затем были подписаны мировые соглашения.

В ноябре 2016 года председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин, комментируя возможность монетизации музыки в соцсети "ВКонтакте", заявлял, что "в целом у пользователей соцсетей Mail.ru Group всегда будет возможность бесплатно слушать музыку". При этом он отмечал, что компания постепенно начинает эксперименты по монетизации музыки в соцсетях. В пресс-службе Mail.ru Group тогда поясняли, что базовый функционал "ВКонтакте" в части прослушивания музыки останется бесплатным.

Ранее в пресс-службе "ВКонтакте" заявляли, что введение платы за прослушивание музыки в нативных мобильных приложениях соцсети и браузерной версии сайта не планируется. Однако у соцсети есть и другие приложения, в частности, запущенное в апреле 2016 года совместно с UMA приложение для операционной системы iOS "Музыка ВКонтакте". Программа позволяет, используя аккаунт "ВКонтакте", прослушивать аудиозаписи в соцсети и сохранять их.

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