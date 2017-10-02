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Нарышкин заявил, что новые школьные учебники по отечественной истории пока не идеальны

Общество
2 октября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

При этом глава Российского исторического общества отметил, что в современных пособиях содержится "качественный материал"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Школьные учебники по отечественной истории, которые были написаны с учетом историко-культурного стандарта, не идеальны. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на встрече с учителями истории, прошедшими в финальный тур всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

"Если еще раз вернуться к новым учебникам истории, которые поступили в наши школы, то можно признать, что они не идеальны, с одной стороны, но это уже качественный и достойный материал, это доброкачественные учебники", - отметил Нарышкин.

Однако, по его мнению, хорошие учебники - полдела. "Главная ответственность лежит на плечах учителей, ответственность за то, чтобы ученики смогли осмыслить историческую информацию, те или иные события отечественной и мировой истории", - подчеркнул Нарышкин.

С 1 сентября 2017 года большая часть регионов переходит на обучение по новым учебникам по отечественной истории, которые были написаны или вышли в новой редакции после утверждения историко-культурного стандарта в 2013 году. Стандарт включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства России.

Организатором Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" выступает фонд "История Отечества", председателем совета которого является Сергей Нарышкин. Все задания конкурса в этом году связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции. По итогам конкурсного отбора 24 лучших учителя (по три от каждого федерального округа) будут награждены почетными грамотами и премиями.

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