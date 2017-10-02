Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона запускает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В период со 2 по 16 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа", - говорится в сообщении.

Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. "Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний", - уточнятся в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания и предотвращает развитие тяжелых осложнений.