Суд обязал Навального опровергнуть информацию в отношении бизнесмена Михайлова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в понедельник удовлетворил гражданский иск о защите чести и достоинства бизнесмена Сергея Михайлова к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил гражданский иск Михайлова удовлетворить, обязать Навального информацию удалить, опубликовать опровержение", - огласила судья. С Навального будут также взысканы судебные расходы истца в размере 16,9 тыс. рублей.

В иске Михайлов просил признать не соответствующей действительности информацию, распространенную на сайте блогера о якобы подаренных ему часах президентом РФ, и просил суд обязать ответчика удалить ее.

7 августа Люблинский суд Москвы отклонил другой иск предпринимателя Сергея Михайлова к Навальному. Бизнесмен просил суд опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом.

Это не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование.

Кроме того, 19 сентября Люблинский суд удовлетворил иск о защите деловой репутации Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") к Навальному и ФБК.