Ростуризм призвал туроператоров предупреждать о запрете на электронные сигареты в Таиланде

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ростуризм призвал туроператоров информировать туристов о запрете на электронные сигареты, действующем в Таиланде, а также о санкциях за его нарушение. Сообщение об этом появилось на сайте Ростуризма в понедельник.

"Согласно действующему законодательству Таиланда, использование на территории королевства электронных сигарет и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (более $30 тыс.) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров информировать своих клиентов о действующем в Таиланде запрете на электронные сигареты и о санкциях за его нарушение", - говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм также рекомендует туристам, отправляющимся за рубеж, знакомиться с законодательством и обычаями стран, в которые они направляются, "во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск".

Происшествие с россиянами

Двое граждан РФ, имевшие при себе электронные сигареты, были задержаны полицией Таиланда в курортной Паттайе 17 сентября, на четвертый день отдыха. Россияне провели в полицейском участке более суток, а затем были выпущены под залог в размере 100 тыс. батов (более $3 тыс.). При этом паспорта у них не изымались.

Как сообщил ТАСС один из задержанных, они вернулись домой 23 сентября, воспользовавшись своими обратными билетами, купленными вместе с турпутевкой. Несмотря на арест, таиландские пограничники позволили им беспрепятственно покинуть страну.

Посольство РФ в Таиланде ранее предупреждало россиян о наказании за использование на территории королевства и ввоз туда электронных сигарет. Как пояснили в посольстве, нарушение этого предписания влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов ($30,3 тыс.) и/ или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Несмотря на запрет, электронные сигареты и вейпы продаются в Таиланде практически повсеместно. Законодательство королевства также разрешает беспошлинно ввозить в страну обычные сигареты в количестве до 200 штук.