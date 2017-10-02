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Единороссы направят в Минобрнауки предложения по изменению дошкольного образования

Общество
2 октября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В частности, будет предложено организовать в детских садах группы выходного дня для работающих родителей

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" направит в Минобрнауки РФ, а также в региональные министерства предложения по изменению дошкольного образования. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе партии со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, координатора партпроекта "Единой России" "Детские сады - детям" Ларису Тутову.

По словам депутата, партпроект проводит в понедельник в 72 регионах страны "Всероссийский день приема родителей", в котором примут участие около 1,5 тыс. человек.

"Мы в ходе общения с родителями дошкольников планируем собрать и проанализировать ряд вопросов, требующих тщательной проработки с тем, чтобы направить их в региональные министерства образования, а также в федеральное ведомство для возможных внесений изменений в федеральный закон "Об образовании", - сообщила Тутова.

В частности, по ее словам, участники "Всероссийского дня приема родителей" считают необходимым организовать в детских садах группы выходного дня для работающих родителей. Кроме того, актуальными остаются вопросы о наличии мест в детсадах для детей до трех лет, формировании доступной среды в детсадах для детей с ограниченными возможностями, а также обсуждается проблема отсутствия медработников в учреждениях дошкольного образования.

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Персоны
Тутова, Лариса Николаевна
Темы
"Единая Россия"
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