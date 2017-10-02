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На фестиваль молодежи в Сочи приедут 130 делегатов из регионов Казахстана

Общество
2 октября, 12:10 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Делегация планирует участие в нескольких дискуссионных программах

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АСТАНА, 2 октября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан направит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи делегацию из 130 человек, в которую войдут лидеры молодежных организаций и движений из всех регионов республики. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель директора Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана Лира Раисова.

"Мы сформировали делегацию в составе 130 человек из числа лидеров молодежных организаций и движений, активистов, представителей творческой, студенческой и научной молодежи", - рассказала Раисова.

Делегацию от Казахстана возглавят главный эксперт Департамента молодежной политики министерства Асхат Ергабылов и председатель республиканского общественного объединения "Единая детско-юношеская организация "Жас Улан" ("Молодая гвардия") Динара Садвакасова.

"Казахстанские участники намерены поделиться своим опытом работы в сфере молодежной политики и обменяться опытом молодежных инициатив в других странах. Делегация республики планирует участие в таких дискуссионных программах как: "Вызовы будущего", "Экология и здоровье", "Будущее науки и глобального образования", "Экономика и предпринимательство. Драйверы будущего", "Индустрии 2035", "Платформа гражданского развития", - уточнила Раисова.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики.

Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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