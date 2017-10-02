ВЦИОМ: более 50% россиян считают, что от сталинских репрессий пострадали невиновные

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более половины россиян считают, что от политических репрессий в сталинские годы пострадали "невинные люди". Это следует из результатов социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

75% респондентов заявили, что им известно "о преследованиях в СССР в 30-40 годы ХХ века по политическим мотивам", а 24% сказали, что слышат об этом впервые.

На вопрос социологов, кто пострадал от преследований именно по политическим мотивам, 53% ответили - "невинные люди", 31% опрошенных указал, что жертвами стали противники Сталина, 19% считают, что пострадали противники "тогдашнего общественного строя (Советской России)". Отличительной чертой сталинских репрессий 41% респондентов считает то, что "преследования проводились с нарушениями прав человека, нередко без суда и следствия", 18% полагают, что "преследования были несправедливыми (нельзя наказывать за то, за что наказывали тогда)".

Более половины россиян (65%) полагают, что репрессии - это результат "целенаправленной политики руководства страны". Но в отношении мотивов организаторов и исполнителей репрессий выявлен существенный разброс мнений: 36% указали на "преимущественно общегосударственные", 45% - "на преимущественно личные", еще 19% затруднились ответить.

Большинство опрошенных - 61% - затруднились назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся политическому преследованию. Среди наиболее часто упоминаемых имен - писатель Александр Солженицын, создатель первого пилотируемого космического корабля Сергей Королев, маршал Михаил Тухачевский, авиаконструктор Андрей Туполев, ученый Николай Вавилов, актер Георгий Жженов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 и 24 августа 2017 года.