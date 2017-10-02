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Глава МЧС вручил госнаграды спасателям, медикам и водолазам отрядов "Центроспас" и "Лидер"

Общество
2 октября, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Всего награды получили 12 сотрудников ведомства

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Владимир Пучков вручил государственные награды спасателям, врачам и водолазам отрядов "Центроспас" и центра "Лидер". Как передает корреспондент ТАСС, министр вручил награды 12 сотрудникам ведомства в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, медалью "За отвагу" награждены начальник караула 14-го отряда федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу Дмитрий Белик, старший инструктор газодымозащитной службы специального управления федеральной противопожарной службы № 35 Нияз Иббатуллин, офицер - водолазный специалист отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Иван Марченко, респираторщик специальной пожарно-спасательной части специального управления федеральной противопожарной службы № 35 Артур Хазин", - говорится в указе.

Кроме того, медалью Суворова награжден начальник группы - водолазный специалист отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Дмитрий Лимасов. Старшая медицинская сестра службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи отряда "Центроспас" Ольга Воронцова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени". Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" удостоены первый замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов, референт отдела Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Татьяна Минина, врач клиники № 1 Всероссийского центра экстренной радиационной медицины имени А. М. Никифорова Максим Юрин.

За заслуги в области культуры и искусства почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено начальнику оркестровой службы - главному дирижеру оркестровой службы МЧС России Владиславу Рыбенко. За заслуги в области здравоохранения почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено начальнику медслужбы центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Хамзату Оздоеву.

Благодарность президента России объявлена ведущему электронику службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи отряда "Центроспас" Наталье Новиковой. Глава МЧС России поздравил сотрудников с присвоением высоких государственных наград, поблагодарил за работу и проявленное мужество, а также пожелал удачи в профессиональной деятельности.

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