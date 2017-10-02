Крашенинников против амнистии в честь 100-летия Октябрьской революции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступает против принятия проектов постановлений, внесенных фракциями ЛДПР и КПРФ, об объявлении амнистии в честь 100-летия Октябрьской революции.

"Мне кажется, что для амнистии дата должна быть объединяющей, а все-таки 100-летие революции - это дата, которая разделила страну. Это не 9 Мая", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Глава комитета указал, что два пакета постановлений, внесенные оппозиционными парламентскими фракциями, касаются практически одних и тех же нетяжких составов преступлений и похожего круга лиц.

"Берут одно и то же по кругу лиц и касаются нетяжких составов. Здесь, мне кажется, вместо того, чтобы использовать одни и те же статьи амнистии, надо, наверное, универсально подходить к этим вопросам", - сказал Крашенинников. По его мнению, "стоит подумать, чтобы упразднить эти статьи и, может быть, перевести их в КОАП".

"А так получается, что по одним и тем же статьям мы одной рукой перемалываем [людей] через суды и следствие, а другой рукой выпускаем. Это история, над которой надо сильно думать", - заключил глава комитета.