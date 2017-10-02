Счетная палата Петербурга нашла нарушения при передаче РПЦ Сампсониевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Петербурга нашла нарушения при передаче в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в 2016 году Сампсониевского собора. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания Петербурга Максим Резник.

Ранее собор наравне с другими знаковыми петербургскими храмами входил в состав музея-памятника "Исаакиевский собор", передача которого церкви находится под вопросом.

"Суть допущенных нарушений состоит в том, что был передан в пользование не Московскому патриархату РПЦ, который подавал заявку в правительство города, а другому юридическому лицу - "Приходу Сампсониевского собора Санкт-Петербурга", - сказал депутат.

Согласно ответу Контрольно-счетной палаты парламентарию (копия есть в распоряжении ТАСС), договор о передаче музейных предметов, который является условием передачи собора, был заключен не с Санкт-Петербургской епархией, а с иным юридическим лицом.

"Приход Сампсониевского собора не отвечает по обязательствам Санкт-Петербургской епархии, а Санкт-Петербургская епархия не отвечает по обязательствам прихода, - отмечается в тексте. - Договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный учреждением [Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор"] и приходом Сампсониевского собора, не утвержден Министерством культуры РФ".

Резник намерен обратиться по поводу обнаруженных нарушений в Генпрокуратуру и Счетную палату РФ.

"Правительство Петербурга считает, что устав РПЦ важнее Гражданского кодекса. Я буду просить генерального прокурора проверить эту ситуацию, - сказал Резник. - Также я буду обращаться к председателю Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой, чтобы ведомство проверило правомерность передачи собора, включив его в план проверок на 2018 года".

История вопроса

Сампсониевский собор стал вторым объектом музейного комплекса Исаакиевского собора, который был передан в пользование церкви. В 2016 году РПЦ также получила в пользование Смольный собор. В январе 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей.

Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.