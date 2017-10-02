Правительство Москвы отказывается назвать новую станцию метро в честь Келдыша

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское правительство пока отказывается переименовать строящуюся станцию третьего пересадочного контура московского метрополитена с "Воронцовской" на "Площадь Келдыша". Об этом в понедельник сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
"Московская правительство... отказывается это делать", - сказал он.
С инициативой назвать новую станцию в честь советского ученого Мстислава Всеволодовича Келдыша выступил ИКИ. Территориально она будет расположена в Москве под площадью им. Академика Келдыша. Зеленый отметил, что в поддержку этой инициативы собираются подписи.
"Собрали уже несколько тысяч подписей среди сотрудников институтов", - отметил он.
Глава Роскосмоса Игорь Комаров в свою очередь отметил, что поддерживает инициативу о переименовании станции.
Изначально станция "Воронцовская" должна была носить название "Калужская", поскольку будет иметь переход на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Но постановлением правительства Москвы от 29 июля 2015 года она была переименована в "Воронцовскую" в честь усадьбы Воронцово - природного парка на юго-западе Москвы. Эти земли в XIV веке принадлежали боярину Федору Воронцу.
Планируется, что новая станция будет открыта в 2019 году.