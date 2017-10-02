Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Москвы отказывается назвать новую станцию метро в честь Келдыша

Общество
2 октября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

С инициативой переименовать строящуюся станцию "Воронцовская" на "Площадь Келдыша" выступили сотрудники ИКИ РАН

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское правительство пока отказывается переименовать строящуюся станцию третьего пересадочного контура московского метрополитена с "Воронцовской" на "Площадь Келдыша". Об этом в понедельник сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Московская правительство... отказывается это делать", - сказал он.

С инициативой назвать новую станцию в честь советского ученого Мстислава Всеволодовича Келдыша выступил ИКИ. Территориально она будет расположена в Москве под площадью им. Академика Келдыша. Зеленый отметил, что в поддержку этой инициативы собираются подписи.

"Собрали уже несколько тысяч подписей среди сотрудников институтов", - отметил он.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров в свою очередь отметил, что поддерживает инициативу о переименовании станции.

Станция "Воронцовская"

Изначально станция "Воронцовская" должна была носить название "Калужская", поскольку будет иметь переход на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Но постановлением правительства Москвы от 29 июля 2015 года она была переименована в "Воронцовскую" в честь усадьбы Воронцово - природного парка на юго-западе Москвы. Эти земли в XIV веке принадлежали боярину Федору Воронцу.

Планируется, что новая станция будет открыта в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама