Госдума пока не планирует рассматривать поправки об аресте за мат в семье

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству пока не планирует выносить на обсуждение проект закона об административной ответственности для семейных дебоширов, в том числе об аресте на 15 суток за нецензурную брань не только в публичных местах, но в своих домах. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава этого комитета Павел Крашенинников.

"Комитет пока на обсуждение [этот вопрос] не выносит", - сказал он.

При этом Крашенинников добавил, что если законопроект и будет принят Госдумой в первом чтении, то ко второму чтению предстоит принять серьезные поправки. "Если пройдет первое чтение, то ко второму будем вносить изменения. В таком виде с учетом общественного резонанса законопроект, конечно, не останется", - добавил глава комитета. Он также не исключает возможности перевнесения проекта закона.

Рекомендации к первому чтению

22 июня комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство, в том числе нецензурную брань в семье, вплоть до ареста на 15 суток. Речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые были внесены на рассмотрение группой депутатов еще в 2014 году.

Действующей редакцией КоАП установлена ответственность за "мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества".

Эту формулировку авторы предложили изменить на следующую: "мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества". Таким образом, в случае принятия инициативы из статьи исчезнет словосочетание "в общественных местах".

Наказание за хулиганство предлагается усилить до штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (в настоящее время он составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей), либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 40 часов. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, планируется карать штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (в настоящее время - от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей), либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В нынешнем КоАП нормы о повторности по данной статье нет.

Законопроект направлен на "устранение имеющегося правового пробела, затрудняющего в настоящее время привлечение к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов", отмечают инициаторы в пояснительной записке.

По их словам, "нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности".

"Более того, своевременно не пресекаемые нарушения спокойствия и тишины граждан в форме громкой нецензурной брани, шумного распития спиртных напитков и т. п. зачастую являются предпосылкой к более опасным противоправным проявлениям", - указывается в сопроводительных документах.