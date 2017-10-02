Роскомнадзор внес 21 сайт с детскими онлайн-казино в реестр запрещенной информации

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В единый реестр запрещенной информации внесен 21 сайт с детскими онлайн-тотализаторами, которые посвящены игре Counter-Strike, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"На данных ресурсах реализована возможность участия в азартных играх с использованием денежных средств. В настоящий момент семь страниц сайтов заблокированы операторами связи, четыре исключены из реестра в связи с удалением запрещенной информации. Владельцам 10 сайтов отправлены уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенной информации", - говорится в сообщении.

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, начал работу 1 ноября 2012 года. В частности, речь идет о сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, организующих азартные игры и незаконные лотереи.