Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор внес 21 сайт с детскими онлайн-казино в реестр запрещенной информации

Общество
2 октября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По данным ведомства, онлайн-тотализаторы на вышеуказанных ресурсах посвящены игре Counter-Strike

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В единый реестр запрещенной информации внесен 21 сайт с детскими онлайн-тотализаторами, которые посвящены игре Counter-Strike, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"На данных ресурсах реализована возможность участия в азартных играх с использованием денежных средств. В настоящий момент семь страниц сайтов заблокированы операторами связи, четыре исключены из реестра в связи с удалением запрещенной информации. Владельцам 10 сайтов отправлены уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенной информации", - говорится в сообщении.

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, начал работу 1 ноября 2012 года. В частности, речь идет о сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, организующих азартные игры и незаконные лотереи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама