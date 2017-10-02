Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил Голодец сообщить, кто в кабмине сделал прививку от гриппа

Общество
2 октября, 13:57 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 2, октября. /ТАСС

Сама вице-премьер пообещала обязательно привиться

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Министры и вице-премьеры РФ смогут сделать прививку от гриппа, 5 октября в правительстве начинается прививочная кампания. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложила вице-премьер Ольга Голодец.

"В этом году в правительстве прививочная кампания начинается 5 октября, я приглашаю всех коллег сделать такие прививки и сама обязательно ее сделаю", - сказала Голодец.

"Потом расскажете мне, кто из членов правительства сделал прививки", - поручил глава кабинета министров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама