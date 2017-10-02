Медведев поручил Голодец сообщить, кто в кабмине сделал прививку от гриппа

ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Министры и вице-премьеры РФ смогут сделать прививку от гриппа, 5 октября в правительстве начинается прививочная кампания. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложила вице-премьер Ольга Голодец.

"В этом году в правительстве прививочная кампания начинается 5 октября, я приглашаю всех коллег сделать такие прививки и сама обязательно ее сделаю", - сказала Голодец.

"Потом расскажете мне, кто из членов правительства сделал прививки", - поручил глава кабинета министров.