Медведев поручил Голодец сообщить, кто в кабмине сделал прививку от гриппа

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ГОРКИ, 2 октября. /ТАСС/. Министры и вице-премьеры РФ смогут сделать прививку от гриппа, 5 октября в правительстве начинается прививочная кампания. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложила вице-премьер Ольга Голодец.
"В этом году в правительстве прививочная кампания начинается 5 октября, я приглашаю всех коллег сделать такие прививки и сама обязательно ее сделаю", - сказала Голодец.
"Потом расскажете мне, кто из членов правительства сделал прививки", - поручил глава кабинета министров.