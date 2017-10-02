Южная Осетия останется без электричества 4 октября из-за ремонта ЛЭП

ЦХИНВАЛ, 2 октября. /ТАСС/. Южная Осетия в среду останется без электроэнергии из-за ремонта на линии электропередачи (ЛЭП) в Северной Осетии, сообщил ТАСС в понедельник заместитель генерального директора государственного предприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Анатолий Габараев.

"Из-за ремонтно-профилактических работ на головной 110 КВт линии электропередач на участке "Северный портал - Дзау" 4 октября с 9:00 мск до 17:00 мск подача электроэнергии в республику будет приостановлена", - сказал Габараев.

Как уточнили ТАСС в мэрии Цхинвала, в среду в республике не будут работать образовательные учреждения, где функционирует система питания, в частности, детские сады и классы продленного дня в школах. "Все остальные государственные учреждения, в том числе и медицинские, будут функционировать в обычном режиме, так как они оснащены резервными электрогенераторами", - добавили в мэрии.

Электроэнергия из России в Южную Осетию поступает через ЛЭП, проходящую по территории Северной Осетии. Несколько раз в году население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становится непогода в горах Северной Осетии.