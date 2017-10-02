Сотрудники МЧС спасли рыбаков с заглохшего в бухте в районе Магадана катера

ТАСС, 2 октября. Катер с четырьмя рыбаками, который заглох в море в районе Магадана, отбуксирован в безопасное место, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что четверо человек вышли на катере на рыбалку в район бухты Светлая. До наступления темного времени суток рыбаки на берег не вернулись, вероятной причиной задержки мог прослужить неисправный мотор", - сказали в пресс-службе.

На место выдвинулись спасатели Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они быстро обнаружили судно и доставили его и рыбаков на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, отметили в МЧС.