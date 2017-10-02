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Кабмин обязал Минкомсвязи определять "зеркала" заблокированных сайтов

Общество
2 октября, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Министерство также наделяется полномочием направлять владельцу сайта-копии решение о признании ресурса "зеркалом"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России наделило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ правом принимать решения о признании сайтов "зеркалами" заблокированных интернет-страниц. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

Поправками, которые внесены в положение о Минкомсвязи, оно также наделяется полномочием по направлению владельцу копии заблокированного сайта своего мотивированного решения о признании за той или иной страницей статуса "зеркала" ранее заблокированного ресурса.

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