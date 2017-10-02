Кабмин обязал Минкомсвязи определять "зеркала" заблокированных сайтов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство России наделило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ правом принимать решения о признании сайтов "зеркалами" заблокированных интернет-страниц. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

Поправками, которые внесены в положение о Минкомсвязи, оно также наделяется полномочием по направлению владельцу копии заблокированного сайта своего мотивированного решения о признании за той или иной страницей статуса "зеркала" ранее заблокированного ресурса.