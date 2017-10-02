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Умер бывший президент компании TNS Russia Владимир Гродский

Общество
2 октября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Он скончался на 65-м году жизни

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент компании TNS Russia - первой компании в РФ, занимавшейся телеизмерениями - Владимир Гродский скончался на 65-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает сайт фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

"Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский", - отмечено на сайте.

Похороны Гродского, по данным ФОМ, состоятся 3 октября.

В 1994 году Гродский и Руслан Тагиев при участии финской MDC Research Group учредили исследовательскую компанию Gallup Media. В 2001 году MDC Research Group с ее российским бизнесом купила британская сеть TNS. Российская компания стала называться TNS Gallup Media, а позже - TNS Russia.

В 2008 году уже группа TNS на международном уровне вошла в состав рекламно-коммуникационного холдинга WPP.

В 2016 году был принят закон, запрещающий компаниям с иностранным участием более 20% заниматься телеизмерениями в РФ. После этого 80% компании TNS Russia были проданы ВЦИОМ-Медиа, а 20% акций сохранилось за WPP.

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