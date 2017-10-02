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В Волгоградской области снят особый противопожарный режим

Общество
2 октября, 15:00 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 2, октября. /ТАСС

Режим был введен в начале июля из-за аномальной жары

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный в Волгоградской области 3 июля из-за чрезвычайной пожароопасности, отменен. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

"Постановлением губернатора Волгоградской области на территории региона в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности отменён особый противопожарный режим", - сказано в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим был введён в Волгоградской области с 3 июля в связи с жаркой погодой. В таких условиях опасность возникновения природных пожаров возросла до чрезвычайной. В конце августа регион охватили крупные природные пожары, 23 августа в Волгоградской области был введен режим ЧС (снят с 9 сентября). В населенных пунктах сгорело более 150 строений, пострадавшими признаны 92 человека (46 семей), у 26 семей сгоревшие дома были единственным жильем. В результате одного из пожаров погибла пожилая пара.

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