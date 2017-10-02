Задолженность абонентов Подмосковья перед Мособлгазом выросла на 10% с начала года

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дебиторская задолженность подмосковных абонентов "Мособлгаза" выросла на 10% с января по 1 октября текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составляет 1,1 млрд рублей. Компания борется с неплательщиками путем отключения абонентов от газа, а также в рамках судебных процессов, сообщил журналистам в понедельник гендиректор "Мособлгаза", депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.
"Дебиторская задолженность составляет больше 1,1 млрд рублей. Она складывается из текущих долгов, которые оплачиваются в текущем режиме, но также есть просроченные долги. Мы сейчас находимся примерно на 10% хуже, чем год назад, если сравнивать тот же период (с 01.01.2017 по 01.10.2017)", - сказал Голубков.
Глава Мособлгаза связывает обострение проблемы с задолженностью с ранним началом отопительного сезона в 2016 году, а также с возобновлением пуска тепла в квартирах в мае текущего года.
"С неплательщиками мы боремся путем отключения от газа. Однако, это не всего работает. Чтобы окончательно взыскать долг с абонента, необходимо пройти весь цикл судебных процедур. И, как правило, мы полностью взыскиваем долг - и проценты, и судебные издержки, и расходы, которые понесла организация", - добавил Голубков.
Как ранее сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров, по итогам 2016 года общая задолженность Подмосковья перед поставщиками газа превышала 3 млрд рублей.