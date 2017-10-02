Представители 54 стран впервые посетят Оренбург в рамках Всемирного фестиваля молодежи

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Сто участников из 54 стран мира приедут в Оренбург на региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом журналистам сообщила в понедельник директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

С 14 по 17 октября в Оренбурге пройдет региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Всего от региона отобрано 150 человек для участия на фестивале в Сочи, из них 50 - волонтеры.

"В Оренбург впервые приедет молодежь с четырех континентов, с 54 стран мира, самая большая делегация из четырех человек приедет из Восточной Африки - республики Уганда, пять человек заявлено из Северной Америки, еще два - с Южной Америки", - сказала Останина.

По ее словам, из стран Европы приедут 28 человек, единым языком общения станет английский.

"Все иностранцы получат возможность ознакомиться с особенностями Оренбургской области, посетят Дни оренбургского пухового платка и увидят наш сюрприз - самый большой в мире пуховый платок", - сообщила Останина.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад - карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.