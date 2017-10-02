"Росгосцирк" планирует в ближайшие годы модернизировать все подведомственные цирки

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ремонт и реконструкция цирков началась в регионах после многолетнего перерыва. В частности, после реконструкции уже открылся цирк в Нижнем Тагиле, запланировано открытие отремонтированных учреждений в Кисловодске, Владивостоке, Красноярске, Перми, Кирове. По словам генерального директора ФКП "Росгосцирк" Дмитрия Иванова, в течение пяти-семи лет в надлежащее состояние будут приведены все цирки в России, кроме того, рассматривается вопрос о внедрении новых технологий в уже существующие концертные программы, что позволит вернуть былую славу российскому цирку.

Опрошенные ТАСС руководители учреждений культуры отметили, что в регионах "цирковое искусство вновь на подъеме после застоя", но для более динамичного старта им не хватает новых федеральных программ по развитию цирковых арен.

Федеральные задачи

На данный момент у "Росгорцирка" в подчинении находятся 42 учреждения культуры. По словам Иванова, планы стоят амбициозные - модернизировать их в ближайшие годы.

В частности, реконструкция цирков происходит в рамках федеральной целевой программы "Культура России", срок реализации которой - с 2012 по 2018 год. В частности, в рамках программы предусмотрена реконструкция Курского и Пензенского государственных цирков общей стоимостью около 500 млн рублей. Кроме того, на поддержку и распространение циркового искусства до 2018 года запланировано порядка 116 млн рублей.

По словам главы "Росгорцирка", средств, предусмотренных программой, должно хватить для реализации намеченных планов. Иванов подчеркнул, что привести в надлежащее состояние все цирки России - это первая задача, а вторая - наполнить цирки высокохудожественными программами.

В качестве примера он привел реконструкцию цирка в Нижнем Тагиле, где получилось "удачное сочетание желания местных властей и федеральных возможностей".

Нижнетагильский государственный цирк - восьмигранное здание с куполом, которое было построено в 1975 году. Он открылся в конце сентября после масштабной реконструкции. Цирк рассчитан на 2 тыс. зрителей. Ранее сообщалось, что на ремонт здания ушло более года: финансирование было полностью федеральным из "Росгосцирка", а общая стоимость работ превысила 500 млн рублей.

Предложения регионов

Руководители цирков в регионах считают, что для более динамичного развития цирковых арен нужны новые федеральные программы. В частности, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко сказал, что одной из проблем региональных цирков, в частности в Ростовской области, является их низкая доступность для жителей отдаленных районов. По его словам, решить проблему может федеральный проект "Доступный цирк".

"Мы готовы сделать билет в два-три раза дешевле, а муниципальные власти должны помочь с организованной доставкой детей в цирк, предоставить транспорт, обеспечить сопровождение", - пояснил суть проекта директор ростовского цирка.

Он отметил, что на данный момент с одной стороны - довольно высоки сами цены на билеты, с другой - есть сложности доставки детей в цирк. "Чтобы приехать на представление в Ростов, жителям некоторых районов области нужно потратить довольно существенную сумму. Результат - около 90% жителей региона никогда в жизни не были в цирке. А я считаю, что каждый ребенок должен побывать в цирке хотя бы однажды", - говорит Резниченко.

По его словам, что касается самого ростовского цирка, то его здание давно нуждается в капитальном ремонте и реставрации.

"Здание Ростовского цирка - объект культурного наследия регионального значения. Оно похоже на здание Большого театра и стоит на фундаменте старого цирк-театра 1906 года, которое было разрушено во время войны. В 1957 году цирк был отстроен заново. С тех пор ни одного капитального ремонта не проводилось", - сказал Резниченко.

Ограниченные возможности

Краснодарский государственный цирк с декабря 2014 года вышел из системы "Росгосцирка", и сейчас является региональной собственностью. Директор Маргарита Коханова рассказала корреспонденту ТАСС, что у данного учреждения культуры есть ряд проблем, но краевые власти ищут способы их решить.

"Все артисты говорят: "Бедненько, но чистенько", а зритель хочет сегодня современного красивого зала и хорошего шоу. Мы не можем жирафа пригласить, потому что у нас потолки низкие; все цирки практически не имеют навесов для животных на улице. Есть и другие моменты", - сообщила она.

Коханова отметила, что у региона пока нет средств на капремонт цирка.

"Не приходится ждать их и от госбюджета. Можно было бы найти инвестора (чем сейчас и занимаются краевые власти), но и тут возникают сложности. Каждый инвестор - это бизнесмен, он хочет вернуть свои деньги и, желательно, быстрее. И тут проблема: если у музея, например, есть механизм, при котором частный инвестор вкладывается в усадьбу великого музыканта, а потом учреждение становится государственно-частным, то для цирка возможностей государственно-частного партнерства в законодательстве не прописано", - уточнила Коханова.

В очереди на ремонт

Проблемы с ремонтом цирка существуют и в Архангельске, где здание цирка закрыто с 1989 года. По данным специалистов, в нем не было внутренней системы канализации. Неочищенные стоки из вольеров для животных смывались в городскую ливневую канализацию, а оттуда - в реку Северная Двина. Ошибки были и при проектировании кровли, в результате во время дождей стены заливало, зимой они вымерзали.

После закрытия цирка здание какое-то время сдавалось в аренду, и пока его судьба не решена. "В настоящее время правительством Архангельской области совместно с администрацией муниципального образования Город Архангельск и дирекцией "Росгосцирка" прорабатывается вопрос о строительстве многофункционального комплекса с размещением на его территории помещения для эстрадно-цирковой деятельности в рамках государственно-частного партнерства", - сообщила ТАСС министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, добавив, что в городе пока функционирует только детский цирк "Весар", который работает более 30 лет.

Немного лучше обстоят дела с цирком в Волгограде, который, по словам директора учреждения, Натальи Селивановой, уже числится в федеральной программе реконструкции, но "где-то позади других, которые надо ремонтировать, так как там даже выступать нельзя".

Ожидает своего ремонта и Казанский государственный цирк. В декабре 2016 года на сайте госзакупок был размещен тендер на ремонт и реконструкцию здания этого учреждения, которому в этом году исполнится 50 лет. Начальная цена контракта составляла 530 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать кровлю, включая купол с заменой утеплителя, сети инженерно-технического обеспечения, фасад, благоустроить территорию.

Позитивные изменения

Есть регионы, где ремонтные работы в цирках уже идут полным ходом. Для более качественного ремонта в некоторых субъектах пошли на продление сроков реконструкции. Так, например, на два месяца продлили реконструкцию в Кисловодском цирке (Ставропольский край). Первое представление здесь состоится к Новому году.

Ремонт и модернизация здания цирка, начатая в 2015 году, завершается и во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края. Предполагается, что первые представления в обновленном цирке начнутся в начале 2018 года.

В 2018 году власти Оренбургской области также представят проект реконструкции 82-летнего здания Оренбургского цирка, над проектом правительство области будет работать совместно с руководством "Росгосцирка". Планируется, что это будет цирк нового поколения - само здание претерпит конструктивные изменения, опилочный манеж поменяется на резиново-каучуковый, появится современный звук и свет, новейший инжиниринг, кондиционирование и системы вентиляции.

Вторая жизнь

В некоторых регионах ремонтные работы уже завершены. Так, например, Курский государственный цирк, здание которого было уничтожен в результате крупного пожара, восстановили буквально по кирпичику. По словам директора учреждения Натальи Шульги, на данный момент цирк не нуждается в модернизации. Более того, он считается одним из лучших в Европе.

"Цирк был недавно реконструирован, и модернизировать его сейчас нет смысла, потому что мы его поддерживаем в хорошем состоянии. Наш цирк считается одним из лучших в Европе. У нас есть гостиница, которая будет запускаться в следующем году для артистов. Она на 80% уже готова и скоро будет сдана в эксплуатацию", - рассказала ТАСС директор цирка.

Обрел вторую жизнь после реконструкции и Тульский государственный цирк, где сейчас стало возможным проводить водные и ледовые представления. "Федеральная поддержка очень важна, но если говорить о разработке некой единой концепции развития цирков, то обязательно нужно закладывать в нее механизмы государственно-частного партнерства. По целевым программам финансирование выделяется, как правило, на решение масштабных задач, но средства нужны, в общем-то, всегда - что-то подштукатурить, что-то заменить, а вот на это денег и не хватает", - рассказали ТАСС в администрации цирка.

По словам представителя администрации, на поддержание здания в нормальном состоянии используются средства из собственных доходов цирка. "Есть и еще один момент: хорошо бы государственным циркам предоставлять льготы по налогам на землю, имущество. Непосредственно у нас на выплату этих сборов уходит от 2 до 3 млн рублей в год, это серьезные деньги, которые можно было направить на развитие", - отметил собеседник.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли), также обрел новую жизнь после завершения реконструкции в 2015 году. В результате зданию и его внутреннему убранству были возвращены многие черты первоначального облика. Правда, не обошлось и без скандала: в январе этого года по решению Министерства культуры России цирк в Санкт-Петербурге перешел в юрисдикцию "Росгосцирка", что вызвало неоднозначную реакцию у коллектива. В результате реорганизации произошла смена руководства.

"У любого процесса всегда есть как плюсы, так и минусы. Но сегодня мы видим, что цирк Санкт-Петербурга продолжает оставаться успешным предприятием циркового искусства. Снижения заработных плат сотрудников не произошло. Планируемое сокращение рабочих мест также не состоялось, а выполненные в цирке ремонтные работы позволяют наслаждаться представлениями в уютной и торжественной обстановке", - отметил заместитель директора цирка Илья Ляхов.