Медведев соболезнует США в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с убийством людей в Лас-Вегасе. "Потрясен трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе. Это преступление поражает своей жестокостью и цинизмом, - написал глава кабмина на своей странице в Facebook. - В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим".
В ночь на 2 октября на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. Огонь был открыт с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. По последним данным полиции, в результате инцидента погибли по крайней мере 50 человек, не менее 400 пострадали.