Число вакансий в сфере промышленности Петербурга с начала года выросло на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Количество вакансий в промышленности Санкт-Петербурга с начала года выросло на 20% - до 5,6 тыс. рабочих мест, что связано с ростом экономики города. Об этом сообщает в понедельник служба занятости Петербурга.

"Количество вакансий в промышленной сфере выросло на 20% - до 5,6 тыс. вакансий в настоящее время против 4,7 тыс. в начале года. Рост потребности в кадрах связан с экономическим ростом в Петербурге", - говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие места готовы предложить 423 производственных предприятия, среди которых "Адмиралтейские Верфи", "Балтийский завод - Судостроение", "Пролетарский завод", "Пивоваренная компания "Балтика", "ОМЗ-Спецсталь", ПАО "Звезда", "ЭлектроРадиоАвтоматика", "ИЗ-Картэкс" имени П.Г. Коробкова".

Среди лидеров по потребности в кадрах отмечены сфера производства одежды (1354 вакансии), строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (432 вакансии), производство строительных металлических конструкций и изделий (203 предложения) и отрасль переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков (146 вакансий).

Как отметил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Петр Тищенко, петербуржцы активно идут на производство, поскольку здесь выше уровень заработной платы и есть определенные перспективы для работников.

По его словам, средняя зарплата рабочего составляет 49 тыс. рублей, а при работе с высокотехнологичным оборудованием может достигать 70 тыс. рублей.

В Петербурге несколько лет отмечается один из самых низких уровень безработицы.