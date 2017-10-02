АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Народная память" в Ашхабаде. Церемония прошла после завершения российско-туркменских переговоров на высшем уровне в рамках официального визита президента РФ в Туркмению.

Мемориальный комплекс "Народная память" был открыт в октябре 2014 года. Он включает в себя памятник, воздвигнутый в честь Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, а также монументы, увековечивающие память о павших во время Геоктепинского сражения 1881 года и о жертвах Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Мемориал занимает площадь 650 тыс. кв. м, его протяженность - более 900 м, ширина - 626 м. Около монументов возведены фонтаны, разбиты газоны и цветники. Ночью комплекс подсвечивается прожекторами. Монумент "Вечная слава", к которому возложил венок президент РФ, является центральным в комплексе, возле него организовано круглосуточное дежурство почетного караула.