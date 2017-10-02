Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин возложил венок к мемориалу "Народная память" в Ашхабаде

Общество
2 октября, 17:29 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 2, октября. /ТАСС

Ранее в понедельник президент РФ прибыл в Туркмению с официальным визитом

Поделиться
Материал из 1 страницы

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Народная память" в Ашхабаде. Церемония прошла после завершения российско-туркменских переговоров на высшем уровне в рамках официального визита президента РФ в Туркмению.

Мемориальный комплекс "Народная память" был открыт в октябре 2014 года. Он включает в себя памятник, воздвигнутый в честь Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, а также монументы, увековечивающие память о павших во время Геоктепинского сражения 1881 года и о жертвах Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Мемориал занимает площадь 650 тыс. кв. м, его протяженность - более 900 м, ширина - 626 м. Около монументов возведены фонтаны, разбиты газоны и цветники. Ночью комплекс подсвечивается прожекторами. Монумент "Вечная слава", к которому возложил венок президент РФ, является центральным в комплексе, возле него организовано круглосуточное дежурство почетного караула.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия Туркмения
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама