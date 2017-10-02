Орловские власти направили в этом году почти 55 млн руб. на обеспечение жильем ветеранов

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Орловской области в этом году направило почти 54,7 млн рублей для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Из 52 граждан, включенных в очередь в 2017 году, более 40 уже улучшили жилищные условия, остальные получат жилье до конца года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Средства федерального бюджета в полном объеме распределены между муниципальными районами и городскими округами Орловской области для обеспечения жильем. По данным на 1 октября, 43 человека из 52, включенных в очередь в 2017 году, уже реализовали социальные выплаты. Объем финансирования в этом году составил 54,7 млн рублей", - уточняет пресс-служба.
Вопрос с обеспечением жильем орловских ветеранов будет фактически решен в 2018 году, отмечают в правительстве региона.
"В реестр 2018 года включено 13 ветеранов и приравненных к ним граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий. Они получат выплаты по мере поступления финансирования из федерального бюджета... Возможно, поступят еще заявления на постановку в очередь, но это будут уже единичные случаи", - отметили в правительстве.
В соответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в Орловскую область с 2008 по 2017 год направлено более 2 млрд рублей федеральных средств. За счет этого купили новые квартиры и отремонтировали имеющееся жилье 2315 ветеранов.