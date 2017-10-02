МВД РФ планирует отменить регистрационный учет иностранцев по месту работы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. МВД РФ планирует отменить регистрационный учет иностранных граждан у юридических лиц: теперь иностранцам нужно будет регистрироваться по месту пребывания, говорится в тексте проекта поправок к федеральному закону "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", опубликованном в понедельник на портале проектов нормативных актов.

"Федеральным законом предусмотрена постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания у физических лиц или у юридических лиц, у которых иностранный гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность. Данная правовая неопределенность не позволяет однозначно определить, кто конкретно должен выступать в качестве принимающей стороны: лицо, у которого иностранный гражданин фактически проживает, или лицо, у которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность (находится)", - говорится в тексте пояснительной записки к документу. В нем отмечается, что таким образом, в настоящее время не ясно, кто подлежит ответственности за нарушение правил миграционного учета.

Проект поправок к закону определяет принимающей стороной "лицо, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически находится и которое в случаях, установленных настоящим законом, обязано выполнить действия, необходимые для постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания", - говорится в тексте проекта. Кроме того, поправки в закон устранят еще одну коллизию, связанную с тем, что в настоящее время иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного законодательства, за исключением некоторых случаев. "При этом иностранный гражданин, не исполнив законодательно установленную обязанность по постановке на учет по месту пребывания, допускает нарушение режима пребывания в РФ, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, и несет административную ответственность", - отмечается в пояснительной записке к документу. Таким образом, поправки предполагают уточнение понятия "места пребывания" как места, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически находится.

КС рассмотрел жалобы

Ранее сообщалось, что Конституционный суд рассмотрел жалобы двух граждан США Вордена Нэфэноила Джозефа и Олдхема Паркера Дрэйка, которые приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (мормонов). Принимающая сторона поставила их на миграционный учет по месту нахождения организации в Самаре, однако по факту они проживали в квартире по другому адресу, арендованной организаторами поездки. Иностранцы были признаны виновными в нарушении правил пребывания в РФ, им назначили штраф с административным выдворением из России.

Согласно оспариваемым нормам, иностранный гражданин в течение семи дней со дня прибытия обязан встать на учет по месту пребывания. Суды понятие "место пребывания" истолковали в делах заявителей как место фактического проживания гражданина. Заявители настаивают, что в правилах и условиях постановки на миграционный учет временно пребывающих в РФ иностранных граждан есть неопределенность.

В ходе открытого заседания по данному делу полномочные представители власти высказали мнение, что оспариваемые нормы соответствуют Конституции. Конституционный суд дал поручение незамедлительно вмешаться в законодательство. Дела заявителей подлежат пересмотру.