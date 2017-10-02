Прокуратура Петербурга проверит возможную утечку отходов в Радиевом институте им. Хлопина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку информации о возможной утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте им. Хлопина, расположенном в Выборгском районе города, сообщил ТАСС в понедельник депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов. В июле после объявления институтом конкурса на демонтаж части системы сбора жидких радиоактивных отходов в петербургских СМИ появилась информация о возможном загрязнении.

"Я обращался в природоохранную прокуратуру, из прокуратуры города мною был получено сообщение, что по моему запросу начата проверка. Эта такая сфера, что лишний контроль не помешает, все должны быть уверены, что все безопасно", - сказал Амосов. По его словам, на площадке института на 2-м Муринском проспекте есть выведенное из эксплуатации хранилище радиоактивных материалов и возможные признаки радиационного неблагополучия.

"Смущает, что взятые пробы проверяли в самом институте, мне кажется, это должна быть независимая проверка", - добавил депутат. В прокуратуре Санкт-Петербурга агентству не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Позиция института

В Радиевом институте им. Хлопина ТАСС ранее опровергли информацию о возможной утечке, указав на неверную интерпретацию журналистами данных из проекта демонтажа.

"Следует отметить, что при составлении проектов используется консервативный подход, при котором рассматривается наихудший из возможных вариантов. В проекте подрядчика освещен ряд вопросов, которые гипотетические, а не реальные. В СМИ ложно интерпретировали данные из проекта", - отметили в институте. В частности, система сбора жидких радиоактивных отходов на территории института не эксплуатировалась с 2003 года, когда была запрещена их транспортировка в городской черте.

"В отчете "Раопроекта" (компания-подрядчик - прим. ТАСС) нет данных о радионуклидном загрязнении отобранных на площадке проб грунта. Упомянутые в отчете 0,4 мкЗв в час находятся в пределах фоновых уровней, характерных для нашего региона", - сказали в институте.

Там отметили, что вода в ближайшей к емкости системе сбора жидких радиоактивных отходов наблюдательной скважины по химическому и радиохимическому составу соответствует требованиям к питьевой воде. "Это прямо свидетельствует об отсутствии утечки радиоактивных веществ из емкости с отходами, уровень радиации грунта вокруг емкости - 0,2 мкЗв в час (фоновое значение), как и на всей площадке", - отметили в институте.

Созданный в 1922 году Радиевый институт им. Хлопина является старейшей в России организацией по исследованиям в области радиоактивности. С 1967 года главная площадка института находится на углу Институтского и 2-го Муринского проспекта в Северной столице.