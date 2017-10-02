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Осетины Анкары, Владикавказа, Москвы и Петербурга напишут диктант на родном языке

Общество
2 октября, 23:41 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, октября. /ТАСС

Акция будет приурочена ко дню рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Осетины Владикавказа, Москвы и Петербурга, а также представители осетинской диаспоры столицы Турции Анкары 14 октября одновременно напишут диктант на осетинском языке, акция будет приурочена к дню рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова. Об этом сообщил ТАСС инициатор проведения акции, представитель осетинского землячества Петербурга Казбек Алдатов.

"Диктант состоится накануне дня рождения Коста Хетагурова, 14 октября. Впервые его будут одновременно писать в осетинской диаспоре Анкары, Владикавказе, Москве и Санкт-Петербурге. Текст на осетинском языке будет называться "Вспоминая Коста", - сказал Алдатов.

В рамках акции также пройдут конкурсы на знание культуры и традиций осетинского народа.

Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.

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