Кадыров вручил дипломы первым выпускникам-теологам чеченского университета

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил дипломы первым 73 выпускникам-теологам Российского исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

"В нашей истории было много скорбных страниц, когда людей преследовали за их религиозные взгляды, арестовывали и отправляли в ссылки. В те времена никто и представить не мог, что спустя многие десятилетия в Грозном откроется центр исламского образования и, что люди смогут свободно, не опасаясь преследований, исповедовать свою религию", - приводит слова Кадырова его пресс-служба.

Глава Чечни отметил, что выпускники должны применять свои знания в идеологической борьбе с врагами ислама и экстремистами, прикрывающимися исламом. Он выразил надежду, что знания, полученные теологами, послужат духовному просвещению молодежи и укреплению традиционных исламских ценностей.

Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи Кишиева открылся в 2009 году. Преподавание в вузе ведется на русском, чеченском и арабском языках. Среди предметов обучения -: основы права, психология, педагогика, русский и чеченский языки, мировая история, английский язык.

В специальные дисциплины вуза входит изучение исламского права и законоведения.