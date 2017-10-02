Принцесса Таиланда Маха Сириндхорн познакомилась с работой центра "Сириус" в Сочи

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СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Принцесса Королевства Таиланд Маха Сириндхорн познакомилась с работой образовательного центра "Сириус". В рамках визита в Сочи высокая гостья посетила кампус и Парк науки и искусства "Сириус", а также спортивные объекты "Шайба" и "Льдинка", сообщила в понедельник пресс-служба центра.
Таиландская принцесса уделяет особое внимание поддержке образовательных проектов и посещает зарубежные страны не только в рамках дипломатических миссий, но и с целью изучения мирового передового опыта в этой сфере. "Принцессу заинтересовал опыт Образовательного центра "Сириус" по успешному синтезу науки, спорта и искусства в образовательном процессе, также российская система выявления и сопровождения одаренных детей", - рассказали в "Сириусе".
В разговоре с руководителем учредившего центра Фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой гостью интересовала возможность воспитанников по изучению разных дисциплин. По словам Шмелевой, в методиках обучения в "Сириусе" также предусмотрены междисциплинарные программы.
"Перед учащимися ставится задача, для решения которой им приходится искать ответ, обращаясь к знаниям из других областей. И этот принцип заложен во все три вида программ - специализированные программы, школьная программа и вечерние дополнительные занятия, клубы. Важно, что задачи ребятам ставят будущие работодатели - руководители ведущих российских научных институтов, крупнейших технологичных бизнес-компаний, ведущие тренеры и спортсмены", - отметила Шмелева.
Еще одной поднятой делегацией Таиланда темой стали принципы работы с талантливыми школьниками, выпускниками центра. "У нас есть несколько способов поддержки самых одаренных выпускников "Сириуса": примерно 20% школьников по каждому направлению приезжают в Центр два и более раз. Также они получают предложения от ведущих вузов своих регионов продолжить обучение на бесплатных каникулярных программах или принять участие в проектах предприятий, в рамках которых необходимо решить междисциплинарные задачи по приоритетным специальностям", - сказала Шмелева, отметив, что до 90% выпускников "Сириуса" уже побывали на стажировках на предприятиях, в научных коллективах. Для спортсменов и артистов центр открывает возможность получить приглашение в команды и творческие коллективы.
Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.