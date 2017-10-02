Дональд и Меланья Трамп почтили минутой молчания жертв стрельбы в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в 14:45 (21:45 мск) понедельника почтили минутой молчания память погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада). Церемония прошла на южной лужайке Белого дома.

Кроме них перед резиденцией главы американского государства также собрались несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома. Также был выставлен почетный караул. Никто из участников церемонии, продлившейся буквально несколько минут, не произносил речей, первая чета государства лишь склонила головы после того, как три раза ударил колокол.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.