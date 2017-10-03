Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Генпрокуратура РФ выявила 9,1 тыс. нарушений в сфере капремонта жилых домов

Общество
3 октября, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Представитель ведомства добавил, что к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности уже привлечено около 1,5 тыс. должностных и юридических лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России выявила 9,1 тыс. нарушений выполнения региональных программ капитального ремонта с начала 2017 года. Как сообщил газете "Известия" официальный представитель ведомства Александр Куренной, по результатам впервые проведенной проверки возбуждено 62 уголовных дела.

"Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребления и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ", - сказал Куренной, добавив, что к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности уже привлечено около 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 октября 2017 года провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта, "в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия".

Проверка показала, что работы часто проводятся без необходимого регулирования со стороны властей. Так, пишет издание, в Иркутской области в программу капремонта включили 1283 дома, ремонт которых нецелесообразен, так как власти не составили нормативный акт о порядке формирования программы. "В связи с прокурорским реагированием областным правительством начата работа по совершенствованию законодательной базы", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, проверка выявила и случаи незаконных трат средств жильцов через подложные протоколы общих собраний и завышения стоимости ремонта. Некоторые подрядчики и управляющие компании и вовсе не выполняли уже оплаченные работы или выполняли их с опозданием (такие нарушения выявлены в Башкортостане, Омской и Самарской областях и других регионах).

Куренной также отметил, что "в ряде случаев должностными лицами не соблюдаются требования закона, регламентирующие вопросы формирования фонда капремонта, начисления и уплаты взносов на эти цели". Так, в Крыму, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях прокуратура отменила незаконные решения местных властей, касающиеся формирования фонда капитального ремонта. По результатам проверки зафиксированы нарушения и при проведении торгов и заключении контрактов: в Москве, Владимирской, Волгоградской и Кемеровской областях ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, выполнялся без специальных лицензий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
2
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
3
WSJ: россиянка Захарова заключила в США сделку с прокуратурой и вышла на свободу
4
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
5
Нобелевская премия по физиологии и медицине. Досье
6
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама