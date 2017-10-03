"Известия": Генпрокуратура РФ выявила 9,1 тыс. нарушений в сфере капремонта жилых домов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России выявила 9,1 тыс. нарушений выполнения региональных программ капитального ремонта с начала 2017 года. Как сообщил газете "Известия" официальный представитель ведомства Александр Куренной, по результатам впервые проведенной проверки возбуждено 62 уголовных дела.

"Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребления и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ", - сказал Куренной, добавив, что к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности уже привлечено около 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 октября 2017 года провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта, "в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия".

Проверка показала, что работы часто проводятся без необходимого регулирования со стороны властей. Так, пишет издание, в Иркутской области в программу капремонта включили 1283 дома, ремонт которых нецелесообразен, так как власти не составили нормативный акт о порядке формирования программы. "В связи с прокурорским реагированием областным правительством начата работа по совершенствованию законодательной базы", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, проверка выявила и случаи незаконных трат средств жильцов через подложные протоколы общих собраний и завышения стоимости ремонта. Некоторые подрядчики и управляющие компании и вовсе не выполняли уже оплаченные работы или выполняли их с опозданием (такие нарушения выявлены в Башкортостане, Омской и Самарской областях и других регионах).

Куренной также отметил, что "в ряде случаев должностными лицами не соблюдаются требования закона, регламентирующие вопросы формирования фонда капремонта, начисления и уплаты взносов на эти цели". Так, в Крыму, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях прокуратура отменила незаконные решения местных властей, касающиеся формирования фонда капитального ремонта. По результатам проверки зафиксированы нарушения и при проведении торгов и заключении контрактов: в Москве, Владимирской, Волгоградской и Кемеровской областях ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, выполнялся без специальных лицензий.