Кабмин выделил 270 млн руб. на систему мониторинга здоровья учащихся в регионах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 270 млн руб. между 19 субъектами РФ, выделенных на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья учащихся. Документ, подписанный 30 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся", - говорится в документе.

Субсидии выделены в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы. Согласно документу, крупнейшие субсидии получили Кемеровская область (42 млн руб.), Краснодарский край (33,8 млн руб.) и Алтайский край (28,4 млн руб.).

Отмечается, что средства направляются на оснащение отечественным оборудованием для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, повышение квалификации специалистов и педагогов в данной сфере.