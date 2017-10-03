Правительство РФ утвердило Стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам до 2030 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение, подписанное 25 сентября, опубликовано во вторник на сайте правительства.

Глобальный план преодоления антимикробной резистентности был представлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году. Два года спустя ВОЗ выпустила приоритетный лист патогенных возбудителей - рекомендации для специалистов, разделяющие антибиотики на три категории по условиям их применения. В соответствие с международными документами и рекомендациями ВОЗ страны-участники разрабатывают собственные стратегии противодействия устойчивости антибиотикам.

"Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам", - говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках стратегии планируется ужесточить контроль за рецептурным отпуском антибиотиков в аптеках, оптимизировать назначения врачей, повысить осведомленность пациентов. Одним из важных направлений станет снижение предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах. Кроме того, стратегией предусматривается изучение механизмов возникновения устойчивости к антибиотикам, а также разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений.

Отмечается, что стратегию планируется реализовать в два этапа: до 2020 года предусматривается повышение осведомленности населения о правильном применении противомикробных лекарств и недопустимости самолечения, а также повышение выявляемости устойчивости к антибиотикам разных форм возбудителей инфекционных болезней. На втором этапе (до 2030 года) планируется снизить уровень заболеваемости инфекциями, вызванными микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

Реализация стратегии позволит увеличить выявляемость резистентных к лекарствам инфекций среди людей и животных, что даст возможность снизить смертность от устойчивых к противомикробным препаратам инфекций, в том числе от внутрибольничных инфекций.