Депутат предложил запретить обрабатывать персональные данные детей без согласия родителей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат, член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин разработал и внес во вторник на рассмотрение Экспертного совета фракции "Единая Россия" законопроект, который запрещает обрабатывать персональные данные детей без согласия их законных представителей (в первую очередь, родителей).

"В случае принятия законопроекта будет установлен полный запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов без согласия их законных представителей (за исключением обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних)", - говорится в пояснительной записке, копия которой есть в распоряжении агентства. Инициатива уже получила поддержку Минкомсвязи РФ, что следует из соответствующего письма министра Николая Никифорова (копия также есть у ТАСС).

"Персональные данные детей используются не реже, чем персональные данные совершеннолетних граждан, - сказал Горелкин ТАСС. - Так, например, они необходимы в садиках, школах, поликлиниках, досуговых центрах и так далее". Однако действующее законодательство не определяет, кто вправе давать согласие на использование персональных данных детей, констатировал он.

"Таким образом, из-за наличия правового пробела всегда есть риск нарушения прав и законных интересов ребенка", - отметил политик. "Персональные данные несовершеннолетних могут быть использованы в сети интернет, что создает угрозу нарушения их прав и может нести негативные последствия различного характера, в том числе предпосылки к совершению в отношении несовершеннолетних преступлений, либо вовлечению в преступную деятельность", - сказано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Кроме того, несовершеннолетние в большинстве случаев являются фактическими пользователями мобильных средств связи, однако операторы в силу правового пробела не имеют данных о фактическом несовершеннолетнем абоненте, считая абонентом родителя (законного представителя), либо иное лицо, на которое оформлена услуга связи, пишет единоросс. По его мнению, такой подход может создавать сложности в предоставлении услуг связи как для операторов связи, так для и абонентов.

Законопроектом предлагается разрешить проблему, прописав, что правом давать согласие на обработку персональных данных детей "обладают их законные представители - то есть, в первую очередь, родители", подчеркнул Горелкин. Также законопроект разрешает несовершеннолетним, которые осуществляют трудовую деятельность, самостоятельно давать разрешение на использование персональных данных их работодателю.