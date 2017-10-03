Выступления артистов и фотовыставка пройдут в Дни Ямала в Дюссельдорфе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Выступления ямальских артистов и выставка ямальского фотографа-документалиста Сергея Черкашина пройдут во время Дней Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Дюссельдорфе в Германии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Первая декада октября в Дюссельдорфе пройдет под знаком социального и культурного обмена с Россией: в столице земли Северный Рейн-Вестфалия состоятся Дни Ямала. В Германии выступят артисты заслуженного ансамбля танца "Северное сияние" из города Губкинский и вокалистки окружного центра национальных культур Анжелики Кульмаметовой из Салехарда. Также пройдет выставка известного ямальского фотографа-документалиста Сергея Черкашина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предусмотрена и деловая часть программы. "Германия высказывала заинтересованность в поставках экологически чистого мяса с Ямала. В рамках посещения крупнейшей в мире Международной выставки готовых продуктов Anuga в городе Кельне будут проведены переговоры с потенциальными партнерами в сфере переработки и реализации продукции оленеводства", - уточнили там.

Организатором Дней Ямала выступает международная общественная организация дружбы "Ямал - Дюссельдорф", деятельность которой направлена, в первую очередь, на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа и немецких партнеров. "По инициативе общества было заключено соглашение о сотрудничестве между детскими садами городов Дюссельдорф и Салехард, ведется взаимодействие с Новым Уренгоем, Муравленко и Ноябрьском", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества в городе Новый Уренгой строится первый на Ямале инклюзивный детский сад, который смогут посещать дети с ограниченными возможностями с любыми заболеваниями. Это совместный проект правительства ЯНАО и компании Wintershall Holding GmbH (Германия). Кроме того, в 2016 году представители ЯНАО в Берлине подписали соглашение с немецкой компанией P. Kover e. K о поставках мяса северного оленя в Германию, речь идет о 100 тоннах в год.

ЯНАО - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.