Первый международный арктический медицинский форум пройдет на Ямале в ноябре

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый международный арктический медицинский форум пройдет в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в конце ноября. На нем эксперты обсудят приоритеты развития здравоохранения в российской Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"В конце ноября в Салехарде состоится I международный арктический медицинский форум "Арктические регионы на пути достижения продолжительности жизни в 76 лет". Организатором выступает департамент здравоохранения ЯНАО при поддержке правительства региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основной целью форума является объединение медицинской общественности северных регионов для содействия наиболее полному и всестороннему развитию здравоохранения, медицинской науки и образования, а также профессионального роста медицинских работников, ведущих практическую работу в условиях Арктики.

"В форуме примут участие представители Министерства здравоохранения РФ и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения северных территорий, а также ведущие специалисты системы здравоохранения, руководители медицинских организаций, медицинские работники", - уточнили там.

По данным властей, эксперты обсудят на форуме региональные особенности состояния здоровья населения, вопросы совершенствования организации медицинской помощи и управления качеством медицинской помощи.

"Немаловажными темами станут мотивация населения к ведению здорового образа жизни, влияние факторов окружающей среды на здоровье, развитие санитарной авиации и мобильных форм здравоохранения, школьной медицины и другие, актуальные для арктических регионов темы", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что двухдневная программа включает пленарное заседание, тематические секции, стендовые доклады, фотовыставку, выставку медицинского оборудования. По итогам работы будут выработаны рекомендации по различным аспектам развития здравоохранения арктической зоны страны. Резолюция форума будет направлена в адрес Министерства здравоохранения РФ.