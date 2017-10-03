Скворцова надеется, что серьезных последствий гриппа удастся избежать

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова надеется, что серьезных осложнений от гриппа с преобладанием штамма H1N1 в этом эпидемиологическом сезоне удастся избежать благодаря вакцинации. Об этом она во вторник заявила журналистам.

"Здесь прогнозировать сложно, мы надеемся, что этого не произойдет. Но сам штамм свиного гриппа H1N1, конечно, отличается по своей клинической манифестации от H3N1 и от [гриппа] B. Это, как правило, действительно тяжелая форма гриппа, которая часто осложняется бранхиолитами, пневмониями и так далее", - сказала она.

Министр напомнила, что именно штамм свиного гриппа циркулировал в мире в 2009 году. Тогда же его впервые включили в состав вакцин, но на тот момент РФ еще зависела от импортных. "А сейчас мы во всеоружии, у нас четыре российских вакцины, они все очень высокого качества, они безопасные", - уточнила она.

"Поэтому мы надеемся на то, что мы, увеличивая охват прививками, просто уменьшим и число заболевших, и число осложненных форм", - добавила глава Минздрава.

Кроме того, по словам Скворцовой, свиному гриппу более подвержены люди из групп риска - с ослабленным иммунитетом. В группе риска находятся беременные женщины, маленькие дети, люди с ожирением, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца, и вакцинировать их необходимо в первую очередь.

"Надеемся, что, если нас население само не подведет, и [люди] активно пойдут на иммунизацию, нам удастся избежать каких-то сложных форм, трудноизлечимых", - пояснила Скворцова.