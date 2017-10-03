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Скворцова надеется, что серьезных последствий гриппа удастся избежать

Общество
3 октября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Глава Минздрава отметила, что в РФ есть четыре вида вакцины от свиного гриппа и они очень высокого качества

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова надеется, что серьезных осложнений от гриппа с преобладанием штамма H1N1 в этом эпидемиологическом сезоне удастся избежать благодаря вакцинации. Об этом она во вторник заявила журналистам.

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"Здесь прогнозировать сложно, мы надеемся, что этого не произойдет. Но сам штамм свиного гриппа H1N1, конечно, отличается по своей клинической манифестации от H3N1 и от [гриппа] B. Это, как правило, действительно тяжелая форма гриппа, которая часто осложняется бранхиолитами, пневмониями и так далее", - сказала она.

Министр напомнила, что именно штамм свиного гриппа циркулировал в мире в 2009 году. Тогда же его впервые включили в состав вакцин, но на тот момент РФ еще зависела от импортных. "А сейчас мы во всеоружии, у нас четыре российских вакцины, они все очень высокого качества, они безопасные", - уточнила она.

"Поэтому мы надеемся на то, что мы, увеличивая охват прививками, просто уменьшим и число заболевших, и число осложненных форм", - добавила глава Минздрава.

Кроме того, по словам Скворцовой, свиному гриппу более подвержены люди из групп риска - с ослабленным иммунитетом. В группе риска находятся беременные женщины, маленькие дети, люди с ожирением, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца, и вакцинировать их необходимо в первую очередь.

"Надеемся, что, если нас население само не подведет, и [люди] активно пойдут на иммунизацию, нам удастся избежать каких-то сложных форм, трудноизлечимых", - пояснила Скворцова.

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