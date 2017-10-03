Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав отказался от идеи вводить штрафы за нежелание родителей прививать детей

Общество
3 октября, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что министерство сосредоточится на разъяснительной работе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей. Вместо этого министерство сосредоточится на разъяснительной работе. Об этом сообщила журналистам во вторник глава ведомства Вероника Скворцова.

Смотрите также

Минздрав РФ не планирует наказывать родителей за отказ прививать детей

Эксперты: ограничение больничных родителям детей без прививок будет дискриминацией

Глава комитета ГД считает чрезмерной инициативу об ответственности за отказ от прививок

ФСС поддерживает идею Минздрава сократить оплату больничных родителям непривитых детей

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова Скворцовой, что Минздрав рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Ведомство рассматривало возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно - изменить оплату больничных родителям непривитых детей.

"Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать", - сказала она.

По ее словам, "любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным".

"Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения - в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама