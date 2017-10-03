Минздрав отказался от идеи вводить штрафы за нежелание родителей прививать детей

Стадион "Фишт" в Сочи готов к ЧМ-2018Спорт 3 октября, 11:21
Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера СигалаСпорт 3 октября, 11:18
Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психикуОбщество 3 октября, 11:07
В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"Новости партнеров 3 октября, 10:58
ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плануСпорт 3 октября, 10:58
На Южном Урале создана энергоэффективная сеть наружного освещения городаНовости партнеров 3 октября, 10:48
Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%Спорт 3 октября, 10:42
Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психикиОбщество 3 октября, 10:31
На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей. Вместо этого министерство сосредоточится на разъяснительной работе. Об этом сообщила журналистам во вторник глава ведомства Вероника Скворцова.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова Скворцовой, что Минздрав рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Ведомство рассматривало возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно - изменить оплату больничных родителям непривитых детей.
"Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать", - сказала она.
По ее словам, "любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным".
"Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения - в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает", - добавила она.