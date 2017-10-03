Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, член президиума Российской академии наук Геннадий Онищенко считает, что столь популярные в настоящее время у детей спиннеры все еще недостаточно изучены, чрезмерное увлечение ими может привести к деформации психики.

Ранее некоторые СМИ опубликовали данные экспертизы о возможном влиянии спиннеров на здоровье детей. Исследование, проведенное по запросу Роспотребнадзора, показало, что данные игрушки не имеют ярко выраженного положительного или отрицательного воздействия на психику ребенка.

"Зная глубоко ситуацию с наукой в этом направлении в нашей стране, позволю себе высказать сомнения в научной достоверности этих исследований, потому что требуется более длительный период наблюдений", - сказал Онищенко ТАСС во вторник, отметив возможную поспешность выводов проведенного исследования.

"Конечно же, я бы продолжил эту работу по изучению [влияния спиннеров]", - добавил парламентарий, занимавший в прошлом должность главного санитарного врача РФ. При этом он подчеркнул, что в изучении влияния спиннеров на здоровье ребенка есть большое поле для исследований для педагогической и медицинской психологии.

Онищенко уверен, что "безудержное, бездумное, неограниченное во времени увлечение [спиннерами], безусловно, приведет к деформации психики, поведенческих реакций".

"Это примерно то же, что мы сегодня ничего плохого вроде бы не видим в интернете, [ребенок] знания приобретает, развивает навыки анализа, поиска и т. д. Но в то же время, когда он полностью уходит в виртуальный мир, и в реальную действительность возвращается лишь для того, чтобы справить физиологические потребности - поесть, поспать и т. д., - это не есть хорошо", - пояснил политик. "[При использовании спиннеров] нужно следовать принципу разумной предосторожности, который состоит в ограничениях", - заключил Онищенко.