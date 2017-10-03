Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психики

Общество
3 октября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке высказал сомнения в проведенном по запросу Роспотребнадзора исследовании о возможном влиянии спиннеров на здоровье детей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, член президиума Российской академии наук Геннадий Онищенко считает, что столь популярные в настоящее время у детей спиннеры все еще недостаточно изучены, чрезмерное увлечение ими может привести к деформации психики.

5 сентября Новости Урала

"Спиннер крутится - госуслуги трудятся": в Тюмени раскрутили гигантский спиннер

Ранее некоторые СМИ опубликовали данные экспертизы о возможном влиянии спиннеров на здоровье детей. Исследование, проведенное по запросу Роспотребнадзора, показало, что данные игрушки не имеют ярко выраженного положительного или отрицательного воздействия на психику ребенка.

"Зная глубоко ситуацию с наукой в этом направлении в нашей стране, позволю себе высказать сомнения в научной достоверности этих исследований, потому что требуется более длительный период наблюдений", - сказал Онищенко ТАСС во вторник, отметив возможную поспешность выводов проведенного исследования.

"Конечно же, я бы продолжил эту работу по изучению [влияния спиннеров]", - добавил парламентарий, занимавший в прошлом должность главного санитарного врача РФ. При этом он подчеркнул, что в изучении влияния спиннеров на здоровье ребенка есть большое поле для исследований для педагогической и медицинской психологии.

Онищенко уверен, что "безудержное, бездумное, неограниченное во времени увлечение [спиннерами], безусловно, приведет к деформации психики, поведенческих реакций".

"Это примерно то же, что мы сегодня ничего плохого вроде бы не видим в интернете, [ребенок] знания приобретает, развивает навыки анализа, поиска и т. д. Но в то же время, когда он полностью уходит в виртуальный мир, и в реальную действительность возвращается лишь для того, чтобы справить физиологические потребности - поесть, поспать и т. д., - это не есть хорошо", - пояснил политик. "[При использовании спиннеров] нужно следовать принципу разумной предосторожности, который состоит в ограничениях", - заключил Онищенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Онищенко, Геннадий Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама