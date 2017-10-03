Вдова Солженицына просит авторов памятника писателю в Москве изобразить его в полный рост

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Памятник Александру Солженицыну, который установят в Москве к его 100-летнему юбилею, должен изображать писателя в полный рост. Такое пожелание к скульпторам высказала во вторник его вдова Наталья Солженицына.

Ранее в столице стартовал открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника писателю. Проект проводится Союзом московских архитекторов при поддержке Министерства культуры РФ и по инициативе Дома русского зарубежья имени Солженицына.

"Устроители конкурса уже спрашивали меня о пожеланиях к памятнику. Я не хочу вмешиваться в творческий процесс. Единственное, что я бы хотела, чтобы фигура Солженицына была стоя, а не сидя. Ведь он даже писал стоя, поэтому я не вижу его в другой позе", - сказала Наталья Солженицына.

Она добавила, что во всем остальном не будет консультировать художников и скульпторов, позволив им самим распоряжаться своими идеями.

"Сейчас все архивы есть в интернете. Организаторы собрали большое количество фотографий Александра Солженицына разных лет, сделанных во всех ракурсах. При этом сам Солженицын никогда и ни одному художнику не позировал специально. Но репортеры часто снимали с того момента, как он стал известной фигурой", - пояснила вдова писателя.

О конкурсе

Конкурс приурочен к празднованию 100-летия со дня рождения знаменитого писателя, которое будет отмечаться в 2018 году. Памятник планируется установить на улице Солженицына в Москве, в сквере между домами 11 и 13. По словам организаторов, к участию в проекте на лучшее архитектурно-художественное решение приглашаются скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники.

Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября 2017 года. С 28 ноября в Центральном доме архитектора будет проходить выставка конкурсных проектов, а итоги подведут 7 декабря. Три лауреата получат денежные призы, а обладатель первого места, помимо суммы в 250 тыс. рублей, право реализации проекта. Вознаграждение за второе и третье места составит 200 и 150 тыс. рублей соответственно.

О Солженицыне

Александр Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Во время Великой Отечественной войны в звании капитана он командовал батареей звуковой разведки. В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно- трудовых лагерей и бессрочной ссылке "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации".

Среди его важнейших произведений: "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в 2008 году.