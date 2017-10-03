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Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психику

Общество
3 октября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Повышенный интерес детей к игрушке носит кратковременный характер, отмечают эксперты

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© EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экспертиза спиннеров не выявила долгосрочных психологических эффектов на детей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.

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Ранее Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

"По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер", - говорится в сообщении ведомства.

При этом специалисты отмечают, что, поскольку спиннеры состоят их составных частей, то необходимо периодически проверять игрушку на целостность. "Спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также напомнили, что не рекомендуется покупать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а также при приобретении продукции обращать внимание на химический запах и повышенный шум, и в случае обнаружения недостатков отказаться от использования.

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