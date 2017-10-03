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Более 30 домов добавлено в программу реновации в Москве

Общество
3 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, еще четыре дома были исключены из проекта

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы включили более 30 домов в программу реновации жилищного фонда, сообщил во вторник на президиуме правительства Москвы руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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"В программу включено 37 домов, исключено четыре дома. Таким образом, в настоящее время программа реновации включает 5177 домов", - сказал он.

Левкин пояснил, что все дома были включены в программу по итогам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, которые прошли в период голосования по программе (до 1 июля 2017 года - прим. ТАСС). "Кроме того, в правительстве Москвы были рассмотрены протоколы о включении в программу еще 22 домов. Однако эти дома не могут быть включены в программу, так как при проведении общих собраний были нарушены требования к наличию кворума участников, необходимого числа поданных голосов "за" или срок проведения собрания", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5177 домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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