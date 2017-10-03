ЕСПЧ рекомендовал РФ выплатить "Новой газете" €5,5 тыс. по делу о публикациях о "Курске"

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти РФ должны выплатить "Новой газете" в общей сложности около €5,5 тыс. компенсации по делу о публикациях вокруг аварии на подлодке "Курск". Об этом говорится в пресс-релизе суда, опубликованном на его сайте.

"Новая газета" и корреспондент издания Елена Милашина подали жалобу на то, что "российские суды нарушили их права в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения)", отмечается в сообщении ЕСПЧ. Дело касается обвинения со стороны российской юстиции в распространении заявителями ложной информации в связи с публикацией в "Новой газете" двух статей Милашиной о подводной лодке "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году, и о дальнейшем расследовании.

Из общей суммы, определенной судом, €2,5 тыс. предназначены на покрытие финансовых, а €3 тыс. - нематериальных и судебных издержек.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж подлодки - 118 человек. Спасательная операция, которая продолжалась с 13 по 21 августа, не дала результатов. Спустя год подлодка была поднята со дна Баренцева моря. Как установило следствие, трагедия произошла из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, что, в свою очередь, привело к взрыву в торпедном аппарате № 4. Позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Елена Милашина провела в 2000-2002 годах журналистское расследование причин гибели "Курска" и опубликовала в "Новой газете" материалы на эту тему.