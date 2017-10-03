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Все дома и социальные объекты Москвы подключили к отоплению

Общество
3 октября, 12:16 дата обновления: 3 октября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Власти отмечают, что отопительный сезон в столице начался без происшествий

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Проверка системы отопления в ходе подготовки к отопительному сезону

Проверка системы отопления в ходе подготовки к отопительному сезону

© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Коммунальщики подключили к отоплению все дома и социальные объекты столицы. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Дома и соцобъекты Москвы подключены к теплу. Отопительный сезон в столице начался без происшествий", - сказал он.

По его словам, к прохождению отопительного сезона были своевременно подготовлены все здания и сооружения Москвы - свыше 72,5 тыс. объектов - а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства: тепловые станции, тепловые пункты, газовые сети, газораспределительные пункты, электросети, центры питания, трансформаторные и распределительные подстанции. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. При этом график отключения горячего водоснабжения не нарушался и не превышал 10 суток.

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже восьми градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отопительный сезон в столице начался 28 сентября, по нормативам тепло должно прийти на все городские объекты в течение пяти суток.

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